Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже сегодня превысил отметку в 79 рублей впервые с начала октября

Курс евро в моменте превышал 93 рубля впервые с конца сентября, отмечает агентство ТАСС. Рынок российских акций сегодня обвалился вслед за падением мировых площадок и нефтью. Как пишет Интерфакс, это произошло на фоне продолжающегося роста числа заражённых коронавирусом и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов.
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