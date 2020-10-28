Московским старшеклассникам продлили дистанционный режим учёбы

Пока решение принято только по поводу следующей недели, сказал мэр Сергей Собянин.

Москвичам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями мэр рекомендовал оставаться в домашнем режиме до конца ноября. Всё это время будут заблокированы их транспортные карты. До конца следующего месяца продлено и действие распоряжения о переводе трети сотрудников предприятий на «удалёнку».