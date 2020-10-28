Президент Франции объявил о введение общенационального карантина

Он будет действовать в стране с 30 октября и до конца ноября. В телеобращении к жителям республики Эммануэль Макрон назвал вторую волну пандемии коронавируса более тяжёлой и смертоносной, чем первая. Президент добавил, что внутренние границы Евросоюза остаются открытыми.

Ранее этим вечером канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении повторного карантина в ФРГ – он будет действовать с ближайшего понедельника и минимум до конца ноября.