Белорусские правозащитники сообщают об отчислениях студентов, участвовавших в акциях протеста

Митинги и шествия проходили в рамках так называемого «народного ультиматума», объявленного оппозицией.

После того, как сотни студентов в Минске выходили на улицы, поддерживая требование забастовки, а также протестовали в зданиях своих ВУЗов, администрации университетов составили списки на отчисление нескольких десятков человек, рассказали в правозащитном центре «Весна». По данным белорусского интернет-издания Tut.by, из Белорусского государственного медуниверситета готовятся исключить около 30 студентов, из Белорусского национального технического университета – примерно столько же. Списки на отчисление, как утверждается, подготовили еще в нескольких ВУЗах, в том числе в Академии искусств и университете информатики и радиоэлектроники.

Возле медуниверситета в Минске студентов решили поддержать их коллеги, а также преподаватели и родственники: как отмечается, учащимся объяснили отчисление прогулами занятий. Позднее стоявших у здания ВУЗа разогнали ОМОНовцы, но никто задержан не был. Между тем в белорусском Министерстве образования ранее утверждали, что отчисления студентов носят единичный характер.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал выгонять из вузов студентов и преподавателей, участвовавших в акциях протеста. В частности, таких учащихся Лукашенко призвал отправлять, как он выразился, «в армию или на улицу».