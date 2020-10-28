В ФРГ принято решение о новых ограничительных мерах в борьбе с пандемией коронавируса

«Мини-локдауном» уже назвали немецкие СМИ решение, принятое на конференции премьер-министров 16 федеральных земель и канцлера ФРГ. Со 2 ноября на всей территории страны будут закрыты бары, пивные, рестораны и кафе, спортзалы и фитнес-клубы, бассейны и косметические салоны. Запрещена будет работа театров, кино, клубов, дискотек и казино. Не разрешается также проводить ярмарки и крупные развлекательные мероприятия, например, концерты.

Однако в отличие от весны, в ноябре не будут закрыты магазины розничной и оптовой торговли.

Открыты останутся школы и детсады, а также парикмахерские. Политики отметили важность образовательных учреждений для развития и блага детей и подростков. Ученые, консультирующие исполнительную власть, постоянно подчеркивают, что школы не являются очагами заражения. Опасность инфекции исходит от развлекательных центров и встреч большого количества людей для совместного отдыха.

Поэтому в рамках нового локдауна разрешены лишь встречи не более 10 человек из двух домашних хозяйств. Граждан также призвали ограничить все необязательные социальные контакты и частные поездки. Для защиты подверженных опасности групп населения будут приняты особые меры.

В порядке компенсации малым предприятиям будут возвращены две третьих потерянного оборота. На меры поддержки будет выделено 10 миллиардов евро.

Ограничения приняты для защиты здоровья населения и предотвращения долговременного экономического ущерба, подчеркивается в протоколе конференции. Время их окончания зависит от развития пандемии.