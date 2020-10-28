Минздрав запретил врачам без предварительного согласования публично выступать с комментариями о коронавирусе

Министерство здравоохранения России запретило врачам без предварительного согласования публично выступать с какими-либо комментариями о коронавирусе. Распоряжение появилось на фоне целой серии жалоб региональных врачей на нехватку мест в стационарах для пациентов с коронавирусом и на проблемы со снабжением больниц. Впрочем, в ведомстве уверяют, что новый запрет связан исключительно с перегруженностью повестки и желанием доносить до россиян точную информацию о мерах борьбы с COVID-19.

Так или иначе требования Министерства здравоохранения незаконны, — сказал «Эху Москвы» адвокат правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев. Селезнев добавил, что адвокаты Агоры готовы оказывать юридическую помощь всем медикам в случае возникновения проблем при обмене жизненно важной информацией.