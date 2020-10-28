Рынок российских акций сегодня обвалился вслед за падением мировых площадок и нефтью

Это произошло на фоне продолжающегося роста числа заражённых коронавирусом и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов, отмечает агентство Интерфакс. Индексы Московской биржи и РТС не удержали рубежи 2700 и 1100 пунктов соответственно, обновив минимумы с апреля – мая, откат индекса РТС стал рекордным с мая. Подешевели, в том числе, акции «Роснефти», «Аэрофлота», «НОВАТЭКа», «Газпрома», «Норникеля» и «Лукойла».

Курс доллара на Мосбирже преодолел отметку в 79 рублей, евро — в 93 рубля.