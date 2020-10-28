Российский футбольный клуб «Краснодар» в эти минуты встречается с английским «Челси» в рамках группового этапа ЛЧ

Российский футбольный клуб «Краснодар» в эти минуты встречается с английским «Челси» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Счет пока 0:0. В 11 вечера свой матч на групповом этапе проведет питерский «Зенит», он на выезде сыграет с немецкой «Боруссией» из Дортмунда.