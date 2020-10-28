В Кремле назвали непозволительными сбои в системе оказания помощи пациентам с коронавирусом в регионах

При этом решать проблемы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил губернаторам.

В последнее время сообщения о нехватке мест в стационарах, недостаточном оснащении больниц и отсутствии должного тестирования медиков на коронавирус поступали от медицинских работников из Омской, Курганской, Челябинской и Ростовской областей. Сегодня в Минздраве заявили, что запрещают врачам без согласования публично высказываться о коронавирусе. В ведомстве сказали, что делают это для повышения эффективности информирования населения.