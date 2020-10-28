В белорусских вузах, по данным правозащитников, начались массовые отчисления студентов

Об этом сообщает сайт TUT.BY. В частности, стало известно о подготовке списков на отчисление в государственном университете культуры и искусств, в медицинском университете, а также в техническом университете и государственном университете информатики и радиоэлектроники. Некоторым студентам уже заблокировали пропуска. В пресс-службе министерства образования агентству ТАСС сказали, что речь идет о единичных отчислениях студентов, участвовавших в несанкционированных акциях. Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять рабочих и отчислять студентов, участвующих в протестах.
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