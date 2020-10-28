Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» этим вечером проводят вторые матчи на групповом этапе ЛЧ

Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» этим вечером проводят вторые матчи на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч между «Краснодаром» и английским клубом «Челси» начинается в эти минуты. «Зенит» из Петербурга сыграет с немецкой «Боруссией» из Дортмунда в 23 часа.