Ростуризм ожидает падения выездного турпотока по итогам года на 80%

На столько же сократятся траты россиян за границей, — отметила глава ведомства Зарина Догузова, — передает агентство Интерфакс. Руководитель Ростуризма сказала, что россияне ежегодно вывозят за рубеж, в среднем, от 35 до 45 миллиардов долларов, и значительная часть этих денег – траты на отдых.