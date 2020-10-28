В США допустили развертывание американских ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России

Советник президента США по национальной безопасности допустил развертывание американских ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России. Выступая в Гудзоновском институте, Роберт О'Брайен напомнил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он сказал, что сейчас США создают гиперзвуковое оружие, которое позволит Вашингтону не только отразить возможные атаки, но и реализовать идею контроля над вооружением в будущем.