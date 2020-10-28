Прокуратура Анкары завела дело на французский журнал Charlie Hebdo об оскорблении президента Турции

Поводом стала карикатура на Реджепа Тайипа Эрдогана на обложке сегодняшнего номера. Заявление в прокуратуру подал сам турецкий лидер, — пишет издание «Хюриэт». На днях Эрдоган заявил, что структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман и призвал бойкотировать французские товары. Из-за публикации карикатуры на Эрдогана, МИД Турции вызвал поверенного в делах Франции.
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