В Астраханской области суд отказал в предоставлении парализованному мужчине необходимой инвалидной коляски

Об этом сообщает интернет-журнал «Такие дела». В сообщении отмечается, что Дмитрий Донской из-за отсутствия коляски уже четыре года не покидает дом. За это время чиновники предлагали ему другие, более дешевые коляски, которыми Донской из-за своего состояния не смог бы управлять.