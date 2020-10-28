Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала поддержку немецким предприятиям из-за новых ограничений в связи с пандемией

Компании, где работает менее 50 человек, получат от государства компенсацию до 75% дохода. С понедельника Германия уходит на новый карантин, минимум до конца ноября. Закрываются отели, кафе, рестораны, фитнес-центры, театры, кинозалы, косметические салоны. Кафе и рестораны смогут работать на вынос.