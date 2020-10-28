В работе российского оператора связи YOTA произошел сбой

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пользователей. В компании подтвердили, что были проблемы, в прочем, там заверили, что они уже устранены. По сведениям специализированного сайта Downdetector, который отслеживает подобные сбои, у большинства пользователей были проблемы с подключением к интернету, некоторые не могли зайти на сайт компании.
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