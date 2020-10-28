Соединенные Штаты готовы развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России

Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он напомнил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сейчас, по словам О'Брайена, Штаты создают гиперзвуковое оружие.