Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета

Документ был принят голосами представителей «Единой России» и ЛДПР. Против проголосовали КПРФ и «Справедливая Россия». Единоросс Алексей Гордеев, ранее призывавший не голосовать за бюджет, не присутствовал на заседании из-за ухода на изоляцию, — пишет газета «Коммерсантъ». Согласно проекту, в следующем году доходы бюджета составят менее девятнадцати триллионов рублей, расходы – более двадцати одного с половиной триллиона.
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…