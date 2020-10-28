Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета

Документ был принят голосами представителей «Единой России» и ЛДПР. Против проголосовали КПРФ и «Справедливая Россия». Единоросс Алексей Гордеев, ранее призывавший не голосовать за бюджет, не присутствовал на заседании из-за ухода на изоляцию, — пишет газета «Коммерсантъ». Согласно проекту, в следующем году доходы бюджета составят менее девятнадцати триллионов рублей, расходы – более двадцати одного с половиной триллиона.