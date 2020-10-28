Источник ТАСС: Прокуратура просит закрыть от прессы и слушателей суд над полицейскими, обвиняемыми по делу Голунова

Прокуратура, по данным источника ТАСС, просит закрыть от прессы и слушателей суд над полицейскими, обвиняемыми по делу Ивана Голунова. Официального подтверждения этой информации пока нет. Сегодня в Мосгорсуде состоялось предварительное судебное заседание. Полицейских, которые больше не являются сотрудниками ведомства, обвиняют в превышении полномочий при задержании журналиста сайта «Медуза» Ивана Голунова.