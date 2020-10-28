Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении карантинного режима в стране

Он будет действовать с ближайшего понедельника и до конца ноября. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Согласно распоряжению Меркель, из-за роста числа зараженных коронавирусом вне дома смогут собираться максимум десять человек, причем это могут быть представители не более чем двух семей. Закрываются театры, кинозалы, фитнес-центры, отели, косметические салоны и публичные дома. Общепит будет работать на вынос. При этом останутся открыты школы, детские сады и магазины. В документе говорится и о мерах поддержки. Так, немецким предприятиям, где работает меньше 50 человек, государство компенсирует до 75% дохода из-за ограничений, введенных в связи с пандемией.