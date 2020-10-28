Сеть книжных магазинов «Республика» решила подать заявление о банкротстве из-за того, что не может расплатиться с кредиторами на фоне снижения продаж во время пандемии. Об этом сообщает телеканал «Дождь». В «Республике» отметили, что из-за коронавирусных ограничений все магазины простаивали с конца марта до июня. После этого поток посетителей восстановился на 60% к уровню прошлого года, но осенью вновь начал падать. Интернет-магазин не смог компенсировать потери, значительную часть магазинов компании пришлось закрыть. Отмечается, что только в октябре к «Республике» от кредиторов было подано 8 исков более чем на 15 миллионов рублей.