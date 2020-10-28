Мэр Москвы продлил дистанционный формат обучения для учеников старших классов

Сергей Собянин уточнил, что пока решение принято по следующей неделе. Вместе с тем, мэр Москвы сообщил, что жителям столицы старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями рекомендовано быть дома до конца ноября. На это же время останутся отключенными их транспортные карты. Кроме того, распоряжение о переводе трети сотрудников предприятий на дистанционную работу также остается в силе до конца ноября.