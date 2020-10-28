Представители белорусской оппозиции объявили о создании народного антикризисного управления

Как сообщил член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, новый орган будет решать задачи, которые встанут перед страной после ухода президента Александра Лукашенко и до новых выборов. В телеграм-канале Латушко говорится, что сам он стал руководителем народного антикризисного управления.