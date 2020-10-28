В мэрии Москвы обсуждают распространение системы идентификации посетителей на кафе и рестораны, которые работают днем

В мэрии Москвы обсуждают распространение системы идентификации посетителей на кафе и рестораны, которые работают в дневное время, — сообщает со ссылкой на источник РБК. Пока система кодов действует только для ночных заведений столицы. В сообщении подчеркивается, что окончательное решение пока не принято.