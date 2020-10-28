Путин поручил срочно направить 5 млрд руб. на закупку лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно

Президент Владимир Путин поручил срочно направить 5 миллиардов рублей на закупку лекарств для зараженных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что до 30 октября главы регионов должны предоставить сведения о наличии либо отсутствии лекарств.