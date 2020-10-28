В министерстве строительства предложили безработным россиянам присмотреться к работе на стройке

Замглавы ведомства Никита Стасишин сказал, что многие считают эту работу не престижной, хотя зарплаты там намного выше, чем в любой отрасли, где, как выразился Стасишин, работают руками, — передает агентство ТАСС. В сентябре сообщалось, что правительство России разрабатывает программу переобучения кадров для строительной отрасли. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что нехватка специалистов на фоне пандемии возникла из-за того, что основной приток рабочей силы был из стран ближнего зарубежья.