В министерстве строительства предложили безработным россиянам присмотреться к работе на стройке

Замглавы ведомства Никита Стасишин сказал, что многие считают эту работу не престижной, хотя зарплаты там намного выше, чем в любой отрасли, где, как выразился Стасишин, работают руками, — передает агентство ТАСС. В сентябре сообщалось, что правительство России разрабатывает программу переобучения кадров для строительной отрасли. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что нехватка специалистов на фоне пандемии возникла из-за того, что основной приток рабочей силы был из стран ближнего зарубежья.
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