Министерство труда намерено изменить критерии оценки бедности в России

В ведомстве намерены отказаться от использования прожиточного минимума как показателя бедности. Замминистра труда Андрей Пудов в ходе выступления в Госдуме связал это с изменением расчета не только самого минимума, но и минимального размера оплаты труда. Речь идет о том, что прожиточный минимум власти хотят определять не как стоимость так называемой «потребительской корзины», а как часть от среднего медианного дохода. При оценке же уровня бедности планируется использовать другие критерии, передает агентство ТАСС. При этом какие именно, а также будет ли новый показатель выше или ниже прожиточного минимума, не уточняется.

В прошлом году Росстат уже объявлял об изменении методики определения уровня бедности. В частности, ведомство решило учитывать такие критерии, как обеспеченность питанием, одеждой, жильем, медициной и другими базовыми потребностями, а также наличие либо отсутствие средств на замену изношенных вещей либо проведение семейных праздников.

Ранее министр труда Антон Котяков оценивал число бедных в России по существующим критериям почти в 20 млн человек. За второй квартал этого года, по данным Росстата, показатель вырос почти на 8%.