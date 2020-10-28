Министерство здравоохранения России потребовало от врачей согласовывать публичные комментарии о коронавирусе

Об этом сообщил сайт «Медуза». В самом ведомстве эту информацию подтвердили. Там уточнили, что комментарии медики будут обязаны согласовывать с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону. В министерстве заверили, что не пытаются препятствовать распространению информации о COVID-19. Как утверждается, распоряжение появилось из-за того, что повестка вокруг коронавируса оказалась перегружена, в том числе, малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей.

Между тем, распоряжение Минздрава появилось на фоне целой серии сообщений региональных медиков о нехватке мест в стационарах для пациентов с коронавирусом и проблемах со снабжением больниц. Сообщения, в частности, поступали из Омска, Кургана, Ростова-на-Дону. Сегодня сайт URA.Ru опубликовал видеообращение челябинской акушерки Елизаветы Суворовой, которая также сообщила о нехватке мест и об отсутствии должного тестирования медиков, работающих с коронавирусом. Суворова также сказала, что врачи до сих пор не знают о протоколах лечения коронавирусных пациентов и предположила, что власти приукрашивают статистику.