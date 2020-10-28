В Чечне выплатят по 100 тыс. руб. родителям, которые сегодня назовут новорожденных в честь Мухаммеда

В Чечне выплатят по 100 тысяч рублей родителям, которые в течение сегодняшнего дня назовут новорожденных в честь пророка Мухаммеда, а также членов его семьи и ближайших сподвижников. Об этом сообщил министр информации республики Ахмед Дудаев. Он уточнил, что деньги будут выплачены из фонда имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Мусульмане сегодня отмечают день рождения пророка Мухаммеда.
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