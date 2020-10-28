СК попросил отпустить из СИЗО и отправить под домашний арест топ-менеджера банка «ТРАСТ» Михаила Хабарова

Следственный комитет попросил отпустить из СИЗО и отправить под домашний арест топ-менеджера банка «ТРАСТ» Михаила Хабарова. Ранее журнал Forbes со ссылкой на источники писал, что на закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным за Хабарова заступилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она назвала этот процесс примером того, как экономический спор перешел в уголовную плоскость. Михаила Хабарова задержали в начале октября по подозрению в мошенничестве. Заявление на него написал основатель и совладелец компании грузоперевозок «Деловые линии».