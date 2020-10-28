Министерство труда решило пересмотреть критерии оценки бедности

Об этом сообщает агентство ТАСС. Сегодня заместитель ведомства Андрей Пудов сказал, что этот показатель не должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума. Он уточнил, что министерство уже работает над этим, впрочем, каких-либо подробностей не привел. Ранее министр труда Антон Котяков привел данные, согласно которым в России почти 20 миллионов человек относятся к категории бедных.