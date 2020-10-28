В министерстве здравоохранения утверждают, что не хотят препятствовать распространению информации о коронавирусе в СМИ

Сегодняшнее распоряжение связано с желанием обеспечить доступ граждан к достоверной информации, — сказал агентству Интерфакс помощник руководителя ведомства Алексей Кузнецов. Сегодня стало известно, что Минздрав запретил врачам подведомственных учреждений выступать с какими-либо публичными комментариями о коронавирусе без согласования. Распоряжение появилось на фоне целой серии жалоб региональных врачей на нехватку мест в стационарах и на проблемы со снабжением больниц.