Журналисты обнаружили у семьи патриарха Кирилла дорогостоящую недвижимость в Петербурге

Квартиру рядом с Мариинским театром родственнице предстоятеля РПЦ подарил швейцарский бизнесмен.

Квартира площадью свыше ста двадцати квадратных метров на набережной Крюкова канала в центре Петербурга принадлежит Лидии Леоновой, сообщает издание «Проект». Сам патриарх Кирилл называл её своей троюродной сестрой. Напомню, именно Леонова десять лет назад выиграла многомиллионный иск по поводу пыли, которая, якобы, проникла в квартиру патриарха в элитном московском доме напротив Кремля. Тогда журналисты обратили внимание, что женщина зарегистрирована в жилье главы РПЦ. Петербургскую квартиру Леоновой подарил швейцарский предприниматель Александр Дмитриевич. Он связан с Кириллом через бывшего советника миссии Мальтийского ордена в России Никола Саворетти, который рассказал журналистам, что давно знает патриарха. Стоимость такого жилья на Крюковом канале сейчас оценивают в 42 миллиона рублей. Кроме того, в Петербурге с патриархом связана и другая недвижимость. Сам Кирилл владеет квартирой на Большеохтинском проспекте, а его другая троюродная сестра — квартирой на Одесской улице.

Ранее СМИ рассказывали о другом дорогостоящем имуществе, которым пользуется предстоятель РПЦ, в частности — о дворце под Геленджиком и яхте «Паллада».