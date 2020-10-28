Глава РСПП Александр Шохин заявил, что намерен подать в суд на журналиста Сергея Пархоменко

Глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил в эфире телеканала «Дождь», что намерен подать в суд на журналиста Сергея Пархоменко. Причиной конфликта стал отказ РСПП установить таблички «Последнего адреса» памяти репрессированных на доме на Котельнической набережной. Шохин не уточнил, какие слова считает оскорбительными. Шохин подтвердил, что РСПП действительно против того, чтобы эти таблички появились на здании, которое занимает РСПП.

В свою очередь, Сергей Пархоменко сказал «Эху Москвы», что попытки обвинить его в хамстве – абсурдны. Он обвинил представителей РСПП во вранье. Пархоменко подчеркнул, что с инициативой установки табличек выступили родственники репрессированных.