Турция возбудила уголовное дело против журнала «Шарли Эбдо» из-за карикатуры на президента Эрдогана

Турция возбудила уголовное дело против французского сатирического журнала Шарли Эбдо из-за карикатуры на президента Эрдогана, сообщают зарубежные СМИ.

Как передает французский телеканал «Франс-24», после публикации карикатуры, на которой Эрдоган изображен в нижнем белье задирающим подол служанке в хиджабе, Турция пообещала предпринять в отношении Франции шаги «юридического и дипломатического» характера. Сам турецкий президент, как пишут местные СМИ, не стал смотреть на рисунок, герой которого, судя по сопровождающим изображение словам, позволяет себе быть «довольно игривым» в частной жизни и произносить всуе имя пророка Мохаммеда. Как напоминает издание «Свисс-инфо», еженедельник Шарли Эбдо опубликовал свой очередной рисунок, вызвавший скандальную реакцию в мусульманском мире, на фоне конфронтации между Парижем и рядом мусульманских стран, включая Турцию. Поводом ее стала жесткая оценка президентом Макроном убийства учителя средней школы Саммюэля Пати в пригороде Парижа и оскорбительная ответная реакция на нее Эрдогана. Спикер главы турецкой исполнительной власти в Твиттере назвал слова Макрона, обещавшего принять меры против радикального ислама, «неуважением к мусульманской вере и ценностям». Телеканал «Франс-24» напоминает, что Париж и Анкара являются членами военного блока НАТО, однако уже долгое время враждуют по поводу целого ряда вопросов, включая ситуацию в Сирии и Ливии, расхождения в оценках морского права в восточном Средиземноморье и конфликт в Нагорном Карабахе. Страны-члены Евросоюза рассматривают вопрос применения санкций в отношении Турции, если та будет продолжать объявленный на днях бойкот французских продуктов. Во вторник представитель Еврокомиссии также заявил, что такие действия Анкары противоречат общей позиции стран ЕС и делают возможность вступления Турции в Евросоюз «еще более далекой перспективой».



Среди мер, предложенных президентом Макроном в отношении проявлений исламского радикализма во Франции, — создание организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния и финансирования.



Редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков сказал, что безусловно поддерживает позицию журналистов «Шарли эбдо», поскольку одна из главных ценностей, которое сформировало современное общество – это свобода прессы. Николай Усков добавил, что «более просвещенный ислам», как сказал Эммануэль Макрон, нужен не только Франции, но и прежде всего самому исламу.