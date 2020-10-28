Президент Азербайджана назвал приемлемым урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе с Арменией, Турцией и Россией

Такое высказывание Ильхам Алиев сделал на фоне предложения Анкары окончательно решить вопрос в регионе вместе с Москвой. Тем временем бои в районе непризнанной республики продолжаются.

Официальный Баку поддержит переговорный процесс по формуле 2+2, а азербайджанский лидер Ильхам Алиев вновь выразил готовность приехать в Москву – об этом он сам сказал в интервью агентству «Интерфакс». По его словам, сближение России и Турции – это важный фактор в региональной безопасности, который бы позволил решить вопрос в Карабахе политическими методами. Впрочем, сомнения у Алиева, по его утверждениям, вызывает готовность Армении к конструктивной работе. Президент Азербайджана посетовал на то, что у него не было ни одной личной встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном за все время его нахождения у власти.

Чуть ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя разговор с Владимиром Путиным, сказал, что предложил российскому лидеру встретиться с Пашиняном. Сам Эрдоган, по его словам, готов провести переговоры с Алиевым. После этого, считает турецкий лидер, можно устроить встречу с участием всех делегаций.

Тем временем в Баку сообщили об обстреле армянскими военными города Барда. Причем утверждается, что он был совершен с использованием запрещенных кассетных снарядов. По данным властей Азербайджана, погиб 21 человек, ранены 70.

В Ереване причастность к обстрелу отрицают и утверждают, что азербайджанские военные сами нанесли свыше 15 ударов по городам Степанакерту и Шуши в непризнанном Нагорном Карабахе. Армянские власти настаивают, что в качестве целей намеренно выбирались жилые дома, а также здание центра матери и ребенка.

Появляются и новые сведения со стороны Баку о взятии под контроль еще 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Согласно официальным данным Азербайджана, всего в ходе боевых действий военнослужащие страны заняли 186 населенных пунктов, в том числе 4 города.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября. С тех пор Армения и Азербайджан трижды заключали гуманитарное перемирие, но затем обвиняли друг друга в его нарушении.