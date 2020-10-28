Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на три года

Его поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ были против. Бюджет ждет значительное сокращение базовых статей, — сказала в эфире «Эха Москвы» политолог Екатерина Шульман.

Минфин предлагает сократить расходы на здравоохранение, образование и национальную оборону.

Во время обсуждения бюджета спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул министра финансов Антона Силуанова в том, что тот не слышит запросы граждан и депутатов. В качестве примера он привел изначальную позицию Минфина по поводу бесплатного горячего питания для школьников.

В ответ Силуанов сказал, что Минфин никогда не ставил себя выше правительства и парламента, просто в правительстве есть разные точки зрения и есть дискуссии.