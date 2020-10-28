Президент Путин распорядился незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Он также сообщил, что принято решение обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится амбулаторно.

В правительстве признают, что ситуация с коронавирусом продолжает осложняться. По данным вице-премьера Голиковой, в 16 регионах критическая ситуация со свободными койками, в пяти субъектах стационары заполнены почти на 95%. Кроме того, в некоторых больницах запасов лекарств и средств индивидуальной защиты всего на неделю.

С появлением коронавируса всем странам пришлось экстренно организовать сбор и публикацию данных о заболеваемости, — пишет «Новая газета». По ее мнению, российские власти не справились с этой задачей. Официальная статистика вызывает сомнения и неудобна для анализа. Сами чиновники признают, что этих данных недостаточно для отражения динамики пандемии.

Столичные власти продлили введённые из-за эпидемии ограничения. Мэр при этом отчитался об успехах в борьбе с распространением болезни. Мэр Москвы считает, что в столице стали заметны первые признаки улучшения эпидемиологической ситуации. По словам Сергея Собянина, пока что властям удаётся прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города. При этом, мэр отметил, что риск роста заболеваемости в дальнейшем никуда не исчез и смягчать действующие ограничения нельзя. В связи с этим городская администрация продлила всё введённые этой осенью меры.

Например, Собянин сказал, что некоторым школьникам придётся учиться из дома еще какое-то время: «Принято решение продлить дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов еще на неделю. Учитывая то, что следующая неделя полупраздничная, четыре дня всего учебных, поэтому надеюсь, что ситуация будет встречена с пониманием, а дальше посмотрим, как будет ситуация развиваться».

Работающих чиновники также просят не ходить в офисы и на предприятия. Требования держать как минимум 30% сотрудников на удалёнке продляется до 29-ого ноября.

Еще в этом месяце домашний режим не закончится и для москвичей из группы риска, то есть людей старше 65-ти и жителей, страдающих хроническими заболеваниями.

Те же, кто из дома выходят и посещают развлекательные заведения также, как и сейчас до конца ноября будут вынуждены пользоваться так называемой системой «чек ин», то есть технологией оповещения властей о своем визите, например, в ночной клуб или бар с помощью специальных электронных кодов.

В заключение, мэр Собянин пообещал, что городские службы не будут послаблять контроль в части соблюдения режима обязательного ношения масок и перчаток.

Ношение масок в России в общественных местах с сегодняшнего дня стало обязательным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Полиция станет проверять, носят ли петербуржцы маски в транспорте и общественных местах. Рейды будут проводить вместе с представителями Смольного. Министерство внутренних дел выделило сотрудников, которые станут вместе со специалистами городских ведомств, проверять соблюдение санитарных норм. Об этом изданию «Фонтанка.ру» сообщили в Смольном. Полиция будет составлять на нарушителей административные протоколы. В пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу «Эху» не стали ни опровергать, ни подтверждать эти данные. Новые правила действуют с начала этой недели. Вместе с ними Смольный пообещал усилить контроль за тем, как горожане и предприниматели соблюдают меры безопасности. Однако полиция к чиновникам не присоединилась, а письмо городской администрации на имя начальника Главка Романа Плугина осталось без ответа.

У петербургского чиновника есть полномочия только составить административный протокол. В отличии от полицейского он не имеет права требовать документы для того, чтобы установить личность нарушителя.

Московский государственный технический университет имени Баумана выполнил требование Роспотребнадзора и возобновляет очное обучение во всех корпусах с 29 октября. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информационной и молодежной политики МГТУ Марина Добринец. Работа нескольких учебных корпусов университета была приостановлена в связи с выявленными нарушениями мер профилактики COVID-19. Студентов перевели на дистанционное обучение.

Роспотребнадзор не планирует тотально закрывать предприятия в Москве из-за ситуации с коронавирусом. Будут проводиться точечные проверки, — сообщила глава управления Роспотребнадзора Елена Андреева. По ее словам, ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, ее удалось стабилизировать. В Роспотребнадзоре говорят, что по результатам проверок с мая собрано коло 29 миллионов рублей штрафов за различные нарушения.

Почти пятая часть российских компаний может оказаться под угрозой банкротства из-за последствий пандемии.

Осенний всплеск заболеваемости коронавирусом пока не привел к существенным ограничениям в экономике. Президент России Владимир Путин даже отметил, что в регионы только сейчас дошла первая волна, что и привело к изменению эпидемиологической картины. Ведомости приводят результаты исследований центра стратегических разработок эксперты которого полагают, что в экономике последствия весеннего роста количества инфицированных начинают сказываться только сейчас. Тогда правительство обеспечило российским компаниям отсрочки по налогам и предоставило кредиты, а сегодня, помимо текущих сборов, приходится выплачивать и долги. Для 19 процентов производителей это может оказаться непосильной нагрузкой, вплоть до потенциальных банкротств. Летнее оживление экономики оказалось не слишком существенным. Накопить средства в достаточной мере компаниями не удалось, что сейчас в некоторых случаях приводит к цепной реакции неплатежей. Заключенные контракты не выполняются из-за срыва поставок смежниками и не приносят доходов, которые уже появилась в базе налоговых ведомств. Эксперты, мнение которых приводят Ведомости полагают, что без поддержки государства, волну коронавируса может сопровождать и волна банкротств.

По данным Федеральной налоговой службы в 2020 году поддержку получили почти 120 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.