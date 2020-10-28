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18:06, 28 октября 2020

В Омске проводится расследование после того, как пациентам с подозрением на коронавирус 10 часов не оказывали помощь

В Омске проводится служебное расследование после того, как пациентам в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус в течение десяти часов не оказывали медицинскую помощь. Больницы ссылались на отсутствие мест. Больных госпитализировали только после того, как машины скорой приехали к зданию регионального Минздрава и включили сирены, — рассказал «Эху Москвы» главный редактор местного новостного сайта NGS55 Олег Малиновский.

Омский губернатор Александр Бурков заявил, что произошедшее за гранью человеческого понимания.

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После инцидента от занимаемой должности отстранили заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасию Малову, которая отвечала за оказание скорой медицинской помощи. На место Маловой уже назначен Александр Ахрамович – главный врач одной из городских поликлиник.

В Кремле назвали непозволительной ситуацию в Омске и дали понять, что ответственность несут руководители регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Песков.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что бригады специалистов из федеральных учреждений направляются в Омскую и Курганскую области, где также были проблемы с оказанием медицинской помощи.

Депутат Госдумы от Омска, коммунист Олег Смолин считает, что во всем виновата так называемая оптимизация здравоохранения. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». По словам Смолина, Омская область, как и другие регионы, нуждаются в дополнительной помощи в условиях пандемии коронавируса.



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