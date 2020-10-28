В Омске проводится расследование после того, как пациентам с подозрением на коронавирус 10 часов не оказывали помощь

В Омске проводится служебное расследование после того, как пациентам в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус в течение десяти часов не оказывали медицинскую помощь. Больницы ссылались на отсутствие мест. Больных госпитализировали только после того, как машины скорой приехали к зданию регионального Минздрава и включили сирены, — рассказал «Эху Москвы» главный редактор местного новостного сайта NGS55 Олег Малиновский.

Омский губернатор Александр Бурков заявил, что произошедшее за гранью человеческого понимания.

После инцидента от занимаемой должности отстранили заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасию Малову, которая отвечала за оказание скорой медицинской помощи. На место Маловой уже назначен Александр Ахрамович – главный врач одной из городских поликлиник.

В Кремле назвали непозволительной ситуацию в Омске и дали понять, что ответственность несут руководители регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Песков.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что бригады специалистов из федеральных учреждений направляются в Омскую и Курганскую области, где также были проблемы с оказанием медицинской помощи.

Депутат Госдумы от Омска, коммунист Олег Смолин считает, что во всем виновата так называемая оптимизация здравоохранения. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». По словам Смолина, Омская область, как и другие регионы, нуждаются в дополнительной помощи в условиях пандемии коронавируса.