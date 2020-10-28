«АГОРА»: Предписание Минздрава для врачей согласовывать заявления по коронавирусу нарушает закон

Предписание Минздрава для врачей согласовывать публичные заявления по ситуации с коронавирусом нарушает закон. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат международной правозащитной «АГОРА» Вячеслав Селезнев.

«Требование ограничить общение с прессой для врачей и сотрудников медучреждений совершенно не соответствует действующему законодательству. Ни министр здравоохранения, ни главврачи, ни руководители иных бюджетных учреждений здравоохранения такими полномочиями не обладают», — подчеркнул он.

По словам эксперта, ограничения права на свободу высказывания, передачу и получение информации возможны только на основании действующего федерального закона.

«На данный момент поступило разъяснение от Минздрава, что данное руководство относится только к главврачам. Но надо понимать, что ведомство явно указывает им на то, что за высказывания своих сотрудников будете нести ответственность именно вы. Очевидно, что руководители медучреждений именно таким образом данное разъяснение и воспримут», — добавил В.Селезнев.

Он отметил, что «АГОРА» готова оказать помощь сотрудникам медучреждений в сфере любого права в случае попыток оказания на них давления.

Распоряжение Минздрава вышло на фоне целой серии жалоб региональных медиков на тяжелую ситуацию с размещением пациентов в стационарах, а также на фоне жалоб на нехватку персонала и отсутствие регулярного тестирования медиков, работающих с коронавирусными пациентами.