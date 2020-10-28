Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви представило проект нового храма при МГУ

Здание планируется возвести на проспекте Вернадского. Предполагается, что храм Кирилла и Мефодия будет вмещать до тысячи прихожан. Цоколь и парадные лестницы облицуют гранитом, на фасадах предлагают разместить мозаичные панно, сообщает телеканал «Дождь». Теперь проект должна согласовать Москомархитектура.