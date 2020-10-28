Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с террористом не как политик, а как мусульманин. Так он ответил на слова пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков сегодня напомнил, что главы субъектов не могут заниматься внешней политикой страны.