Московские власти продлили антивирусные ограничения для школьников, работников предприятий и пенсионеров

Так, для старшеклассников решено сохранить режим дистанционного обучения, сообщил мэр Сергей Собянин. Для москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями рекомендации оставаться дома сохранены до конца ноября. Всё это время будут отключены их транспортные карты. До 29 ноября продлён режим «удалёнки» для предприятий, которые отправили часть своих сотрудников на дистанционный режим работы. Действие системы электронного контроля в столичных ночных заведениях тоже продлено на месяц.