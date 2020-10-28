В США новая волна массовых протестов из-за гибели двух чернокожих граждан во время задержания полицией

В Филадельфии, Вашингтоне и Нью-Йорке начались погромы, — сообщает Daily Mail. Протестующие вышли на улицы после того, как в понедельник полицейские в Филадельфии застрелили 27-летнего афроамериканца Уолтера Уоллеса. Еще один афроамериканец погиб в тот же день в Вашингтоне, когда пытался скрыться от полиции. Возникшие беспорядки работают против избирательной кампании Дональда Трампа, — отметил в эфире «Эха Москвы» журналист-международник Владимир Сухой.

До выборов президента в Соединенных Штатах Америки остается меньше недели. Согласно большинству последних опросов, в лидеры выборной гонки выбился соперник Дональда Трампа Джо Байден. Впрочем, вчера действующий американский лидер активно цитировал данные альтернативного опроса, согласно которому он опережает Байдена на один процент.