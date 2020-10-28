МВД Белоруссии объявило, что в Минской области на железной дороге найден муляж взрывного устройства

Милиция проводит проверку, — передает агентство РИА Новости. Между тем, накануне президент республики Александр Лукашенко заявил о террористических угрозах. Он сказал, что люди, выступающие против его переизбрания, в ходе протестов пересекли красную черту, и Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами.