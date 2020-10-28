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17:03, 28 октября 2020

Минздрав обязал медиков согласовывать любое публичное высказывание о ситуации с коронавирусом

Министерство уже направило соответствующее указание подведомственным врачам и медицинским учреждениям.

Из письма Минздрава, на которое ссылается интернет-издание «Медуза», следует, что если медики захотят сделать какое либо заявление на тему распространения коронавируса, они должны будут направить его ведомству в устной или письменной форме. В министерстве наличие такого указания подтвердили и объяснили его перегрузкой информационной повестки прогнозами и предположениями. Чиновники полагают, что новое указание позволит более эффективно сообщать о борьбе с COVID-19. Источник в руководстве одного из крупных федеральных центров, подчиняющихся Минздраву, уже подтвердил получение такого письма.

В международной правозащитной группе «Агора» вместе с тем считают, что необходимость согласования заявлений по коронавирусу является цензурой и превышением должностных полномочий со стороны министра здравоохранения. По словам главы организации Павла Чикова, Минздрав не может давать указания о взаимодействии врачей со СМИ. Предполагается, что запрет на свободные высказывания по коронавирусу коснется как минимум почти 170 федеральных медучреждений.

Прежде всего, требование ограничить общение медиков с прессой не соответствует закону, — подчеркнул в интервью «Эху Москвы» адвокат «Агоры» Станислав Селезнев.

Распоряжение Минздрава вышло на фоне целой серии жалоб региональных медиков на тяжелую ситуацию с размещением пациентов в стационарах, а также на фоне жалоб на нехватку персонала и отсутствие регулярного тестирования медиков, работающих с коронавирусными пациентами.



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