Компания Apple приступила к активной разработке собственной поисковой системы, которая может заменить поисковик Google, используемый по умолчанию на айфонах и айпадах. Об этом пишет газета Financial Times. Издание напоминает, что два года назад в Apple приняли на работу бывшего руководителя поискового департамента Google. Сейчас компания Apple получает от Google до 8 миллиардов долларов в год за то, что поисковик Google по умолчанию используется на ее продуктах.