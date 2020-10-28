Компания Apple приступила к активной разработке собственной поисковой системы, которая может заменить поисковик Google, используемый по умолчанию на айфонах и айпадах. Об этом пишет газета Financial Times. Издание напоминает, что два года назад в Apple приняли на работу бывшего руководителя поискового департамента Google. Сейчас компания Apple получает от Google до 8 миллиардов долларов в год за то, что поисковик Google по умолчанию используется на ее продуктах.
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