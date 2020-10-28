Индекс Московской биржи сегодня откатился ниже рубежа 2700 пунктов

Индекс Московской биржи, один из основных российских фондовых индикаторов, сегодня откатился ниже рубежа 2700 пунктов. Таким образом, обновив минимум с середины июня. Как пишет агентство Интерфакс, это произошло на фоне падения внешних фондовых площадок и нефти из-за продолжающегося роста числа заражений коронавирусом в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов.