Мэр Москвы продлил режим удаленной работы и дистанционного обучения для столичных старшеклассников

Режим удаленки для работников предприятий теперь будет действовать до 29 ноября. Дистанционное обучение для школьников с 6 по 11 класс продлевается до 8 ноября. Дальнейшие решения по школьникам Сергей Собянин пообещал на следующей неделе. Кроме того, до конца ноября продлено действие системы идентификации посетителей в развлекательных ночных заведениях Москвы.
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