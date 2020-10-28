Мэр Москвы продлил режим удаленной работы и дистанционного обучения для столичных старшеклассников

Режим удаленки для работников предприятий теперь будет действовать до 29 ноября. Дистанционное обучение для школьников с 6 по 11 класс продлевается до 8 ноября. Дальнейшие решения по школьникам Сергей Собянин пообещал на следующей неделе. Кроме того, до конца ноября продлено действие системы идентификации посетителей в развлекательных ночных заведениях Москвы.